Джадд Трамп потерпел шокирующее поражение на турнире English Open

Лука Бресель нокаутировал второго игрока мира Джадда Трампа и организовал полуфинальный матч с Марком Алленом на турнире English Open 2022 в Брентвуде, сообщает World Snooker Джадд Трамп — Лука Бресель (фото: WST) Все новости и результаты English Open 2022 Квалификация English Open 2022 Турнирная таблица, результаты English Open 2022 Расписание трансляций English Open 2022 Лука Бресель неожиданно разгромил Джадда Трампа со счетом 5-1 в четвертьфинале турнира English Open 2022 и продолжает борьбу за свой третий рейтинговый титул в этом году.