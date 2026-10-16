Ключевую роль по прежнему играют страховой стаж и количество пенсионных баллов Чтобы увеличить размер пенсии, с самого начала трудовой деятельности важно заключать официальный трудовой договор и избегать серых зарплат, подчеркнула депутат Госдумы Светлана Бессараб в интервью "Ленте.