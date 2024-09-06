Нефтегазовые доходы России взлетели

В январе-августе 2024 года нефтегазовые доходы федерального бюджета, по предварительной оценке, увеличились на 56,2 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 7,555 триллиона рублей.
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