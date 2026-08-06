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Царьград

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Железнодорожные войска усилили работу в рамках СВО на Донбассе

Железнодорожные войска усилили работу в рамках СВО на Донбассе

Генерал-майор Олег Брагин сообщил, что железнодорожные войска Московского военного округа расширили сферы деятельности с началом СВО, включая восстановление инфраструктуры и организацию оборонительных сооружений на Донбассе.

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