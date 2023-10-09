Экс‑разведчик Риттер назвал фатальную ошибку Израиля в борьбе против ХАМАС

РИАМО - 9 окт. Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что одной из фатальных ошибок израильской разведки, которая не смогла предсказать атаку ХАМАС, является увлечение искусственным интеллектом, сообщает Life.
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