Десантники из ПТРК «Корнет» уничтожили бронемашину ВСУ западного производства

Расчет ПТРК «Корнет» российских десантников из состава Южной группировки войск пуском управляемой ракеты уничтожил боевую бронированную машину Вооруженных сил Украины (ВСУ) западного производства под Артемовском.
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