Дефицит питательных веществ у самых маленьких: как его распознать и предотвратить

Начало прикорма — ответственный этап. Вот как сделать рацион ребенка сбалансированным и питательным. Кормление малыша в возрасте от одного года до трех лет — непростая задача, так как в этот период большинство детей переходит с грудного молока и смесей на более взрослую пищу.