Выборы в Польше: партия «Право и справедливость» набирает около 40% голосов

Тем не менее оппозиционная «Гражданская коалиция» все же может сформировать коалицию с малыми партиями и получить право собрать правительствоВ Польше продолжается подсчет голосов после парламентских выборов.
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