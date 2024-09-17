Президент Бразилии: Украине надо было обращаться за поддержкой до СВО, а теперь мы никого не поддерживаем

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва в ходе выступления перед сотрудниками МИД страны заявил, что Украине следовало взаимодействовать с Бразилией для разрешения конфликта с Россией до начала спецоперации, теперь руководство страны не принимает позицию ни одной из сторон и продолжит выступать за скорейшее начало мирных переговоров.