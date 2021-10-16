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Родители казанских школьников пожаловались на издевательства над детьми

Родители казанских школьников пожаловались на издевательства над детьми

В казанской гимназии № 14 школьники учатся стоя. Их родители сочли это «издевательством» над учениками, сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут».

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