Воскресную погоду в Петербурге будет формировать циклон «Ксанти»

В Северной столице сегодня облачно и дождливо Погоду на северо-западе России сегодня определяет циклон «Ксанти» и связанные с ним атмосферные фронты, рассказал в своем телеграм-канале специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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