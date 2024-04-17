FT: в Европе растет напряжение на фоне помощи Израилю в противовес Украине

Eduard Мы вообще ни Украине ни жидам Израиляюничего нп должны,это странынпреступницы.На Украине был переворот,убивали людей и после него.Жидовский Израиль бомбит соседей причем не обьявляя никому войну.Ну типа жидовская народная забава!

Eduard И это правда! Как можно им помогать,только под наркотой!