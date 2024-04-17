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FT: в Европе растет напряжение на фоне помощи Израилю в противовес Украине

FT: в Европе растет напряжение на фоне помощи Израилю в противовес Украине

В Европе растет напряжение из-за поддержки Израиля в противовес Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

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Комментарии
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Eduard
Мы вообще ни Украине ни жидам Израиляюничего нп должны,это странынпреступницы.На Украине был переворот,убивали людей и после него.Жидовский Израиль бомбит соседей причем не обьявляя никому войну.Ну типа жидовская народная забава!
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19 час.
Eduard
И это правда! Как можно им помогать,только под наркотой!
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19 час.
Анфиса Иванова
Только не вся Европа, а Западная, Западная ! Вау !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! БОЛЬШОЙ СУМАШЕДШИЙ ДОМ ! - первый раз читаю точнейшее определение этого  замыленного грязными обмылками жадности &quot; теремка &quot; злобы и животного соперничества ...  Вот только смирительной рубашки на них нет, увы.
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16 час.

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