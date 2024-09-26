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«Любит унижать и запугивать. Мы поладили»: Кондолиза Райс о знакомстве с Путиным

«Любит унижать и запугивать. Мы поладили»: Кондолиза Райс о знакомстве с Путиным

Страны западного блока должны, играя на противоречиях, рассорить РОссию, Иран и Китай. Об этом в интервью каналу «AtlanticCouncil» заявила экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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