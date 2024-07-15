Зеленский назвал событие, после которого Украину примут в НАТО

Украина получит приглашение и членство в НАТО после окончания конфликта. Лидер Украины Владимир Зеленский в качестве ответа на пресс-конференции заявил, что для этого требуется консолидированное решение всех членов НАТО.
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