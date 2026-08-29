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Царьград

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Биохимик Ходос предупредил: порошок вызывает «дырявый кишечник»

Биохимик Ходос предупредил: порошок вызывает «дырявый кишечник»

Биохимик Александр Ходос предупредил об опасности поедания стирального порошка. Поверхностно-активные вещества разрушают клеточные мембраны, что может привести к серьёзным проблемам с желудочно-кишечным трактом и удушью при вдыхании.

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