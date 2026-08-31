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Регионы России

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Елизавета Андреева покидает команду Этери Тутберидзе

Елизавета Андреева покидает команду Этери Тутберидзе

Юная фигуристка, специализирующаяся на одиночном катании, 16-летняя Елизавета Андреева объявила о своем уходе из команды известного тренера Этери Тутберидзе в «Хрустальном».

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