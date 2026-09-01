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Вице-президент Bank of America погибла при нападении с ножом в Нью-Йорке

Вице-президент Bank of America погибла при нападении с ножом в Нью-Йорке

Вооруженная двумя кухонными ножами женщина атаковала прохожих в центре Нью-Йорка. Она успела ранить нескольких человек и убить вице-президента Bank of America Эрин Пьяченти, о деталях нападения сообщило Reuters .

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