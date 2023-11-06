50-летняя Наташа Королева показала честное фото своего лица

Популярная певица Наташа Королева привыкла удивлять поклонников яркими и эпатажными образами. Однако, несмотря на это, артистка не скрывает своей естественной красоты и любит показывать себя такой, какая она есть на самом деле.
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