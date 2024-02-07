РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

922 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Когда американская ложь выходит за грани понимания - появляются такие как Карлсон, у которых возникает очень много во...Newsweek: Карлсон...
  • Александр Сысоев
    Важен и процесс, и результат.По пути Воланда: ...
  • Татьяна Бушмелева
    Ну да ну да.... Более актуальных вопросов в жизни то и нет для новых людей...В Госдуме заявили...

«Орбакайте как личное оскорбление»: вслед за Сибирью концерты певицы отменяют на Дальнем Востоке

«Орбакайте как личное оскорбление»: вслед за Сибирью концерты певицы отменяют на Дальнем Востоке

Певица и дочь Аллы Пугчевой Кристина Орбакайте столкнулась с «хейтом» в России. Гастроли певицы массово отменяют в регионах страны — сначала от мероприятий отказались площадки в сибирских городах, теперь не хотят певицу видеть и на Дальнем Востоке, пишет газета «Коммерсант».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх