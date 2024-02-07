«Орбакайте как личное оскорбление»: вслед за Сибирью концерты певицы отменяют на Дальнем Востоке

Певица и дочь Аллы Пугчевой Кристина Орбакайте столкнулась с «хейтом» в России. Гастроли певицы массово отменяют в регионах страны — сначала от мероприятий отказались площадки в сибирских городах, теперь не хотят певицу видеть и на Дальнем Востоке, пишет газета «Коммерсант».