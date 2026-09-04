Суд рассмотрел дело ребенка-питбайкера

В последние годы тишину дачных посёлков и деревенских улиц всё чаще разрывает злой треск мини-мотоциклов.
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