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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Корнеева о соперничестве с Миррой Андреевой: «Это очень классная конкуренция. Часто думаю, что без меня не было бы ее, без нее не было бы меня»

Корнеева о соперничестве с Миррой Андреевой: «Это очень классная конкуренция. Часто думаю, что без меня не было бы ее, без нее не было бы меня»

– Я придерживаюсь того, что звездная болезнь – одна из самых больших проблем, которая может помешать дойти до цели.

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