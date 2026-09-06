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«Кремль побеждает в гибридной войне»: в НАТО опасаются развала европейской обороны

«Кремль побеждает в гибридной войне»: в НАТО опасаются развала европейской обороны

Европейские страны на текущий момент неспособны вести длительную войну на истощение с Россией по ряду причин.

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