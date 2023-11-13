В России собираются ввести обязательную маркировку консервов

В России собираются ввести маркировку консервов, чтобы избавиться от фальсификата, который сейчас выявляют тоннами, сообщили в газете "Известия" со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера кабмина Дмитрия Григоренко.
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