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Американской девочке «с маской Бэтмена» в России установили расширители, которые закроют рубцы на ее лице за рекордно короткие сроки: как сейчас выглядит 5-летняя Луна Феннер

Американской девочке «с маской Бэтмена» в России установили расширители, которые закроют рубцы на ее лице за рекордно короткие сроки: как сейчас выглядит 5-летняя Луна Феннер

Луна Феннер — девочка из американского штата Флорида, которая родилась с огромным родимым пятном на лице, напоминающим черную маску.

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Комментарии
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АМ
Александр Мартынов
Удачи лапотушке!
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15 час.

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