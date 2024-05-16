Американской девочке «с маской Бэтмена» в России установили расширители, которые закроют рубцы на ее лице за рекордно короткие сроки: как сейчас выглядит 5-летняя Луна Феннер

Луна Феннер — девочка из американского штата Флорида, которая родилась с огромным родимым пятном на лице, напоминающим черную маску.
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