Сормовский парк в Нижнем Новгороде отреставрируют к 2031 году

В Нижнем Новгороде готовятся к масштабному обновлению Сормовского парка. Концепцию благоустройства представил депутатам городской думы на заседании профильной комиссии по экологии генеральный директор парка Дмитрий Воробьёв.
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