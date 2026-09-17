Первые участки на выборах откроются на Дальнем Востоке в 23 часа по московскому времени

В России стартует масштабное трехдневное голосование, первые участки откроются на Дальнем Востоке в 11 вечера по московскому времени.
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