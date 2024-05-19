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Политика двойных стандартов Евросоюза ставит под сомнение принципы свободы слова

Политика двойных стандартов Евросоюза ставит под сомнение принципы свободы слова

Политика двойных стандартов Евросоюза ставит под сомнение принципы свободы слова Ольга ВайленкоВ последние дни российские СМИ оказались в центре внимания после решения Совета Евросоюза о приостановке их вещания на территории государств-членов.

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