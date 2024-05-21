IRNA: Крушение вертолета главы Ирана произошло из-за технической неисправности

АндрейБорков

Господа и товарищи, как кому больше нравиться, в Ленинградском ВВМИУ им. В.И. Ленина меня учили, что неисправности любого оборудования просто так не возникают, у каждой неисправности, поломки, аварии есть конкретные воинские звания, должности, фамилии имена и отчества. Далее, после выпуска из Лен.ВВМИУ, была корабельная служба в электромеханических боевых частях(БЧ-5) от города-героя Севастополя и до острова Шикотан, всего более 16 календарных лет. И за это время не единожды было доказано, в том числе на собственном опыте, что неисправности любого оборудования просто так не возникают, у каждой неисправности, поломки, аварии есть конкретные воинские звания, должности, фамилии имена и отчества!!!! По этому в то, что гибель главы Ирана это типа просто техническая неисправность геликоптера, это бред сивой кобылы в лунную ночь! Более чем уверен, что эта ТЕХНИЧЕСКАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ была кем-то организована. На вопрос - КЕМ, надо искать ответ исходя из юридической догмы - ИСКАТЬ НАДО ТЕХ, КОМУ ЭТО ВЫГОДНО.