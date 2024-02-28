Что случилось ночью, 28 февраля 2024 года

Офис президента Украины подготовил обращение в Конституционный суд с вопросами относительно легитимности пребывания Владимира Зеленского на посту главы государства после 20 мая – истекают пять лет с момента его вступления в должность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии