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Что случилось ночью, 28 февраля 2024 года

Что случилось ночью, 28 февраля 2024 года

Офис президента Украины подготовил обращение в Конституционный суд с вопросами относительно легитимности пребывания Владимира Зеленского на посту главы государства после 20 мая – истекают пять лет с момента его вступления в должность.

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