У Киева закончились ракеты для зенитных батарей SAMP-T

Как сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на осведомлённые источники, Украина полностью израсходовала ракеты для зенитных батарей SAMP-T, поставленных Францией и Италией, и уже более года не получала боеприпасы для французских ЗРК Crotale.
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