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Эксперт Нэйт Данкан: «Новый контракт Гэри Трента – обход потолка зарплат, НБА должна расследовать это»

Защитник Гэри Трент-младший согласился на четырехлетний контракт с суммой 64 миллиона долларов, чтобы остаться в « Милуоки ».

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