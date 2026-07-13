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Новости Тамбова

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Тамара Фролова подала документы о выдвижении в Госдуму от Тамбовской области

Тамара Фролова подала документы о выдвижении в Госдуму от Тамбовской области

13 июля Тамара Фролова представила документы о своем выдвижении в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 177 "Тамбовская область - Тамбовский одномандатный избирательный округ" по выборам депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва.

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