Минпросвещения предложило изменить правила школьных олимпиад

Минпросвещения предложило изменить правила проведения школьных олимпиад. Ученикам хотят запретить повторно участвовать в одном и том же этапе по одному предмету в течение учебного года, пишет РИА Новости.
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