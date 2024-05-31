Путин возьмет под контроль вопрос органов опеки

Система органов опеки в России нуждается в реформировании. Так эксперты прокомментировали URA.RU итоги встречи президента России Владимира Путина с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, которая обратилась к главе государства с просьбой разрешить провести всероссийскую инспекцию органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних, органов системы профилактики.