Находящиеся на территории России пленные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово отказываются от обменов, так как не хотят возвращаться на Украину.
Попавшие в плен солдаты ВСУ стали массово отказываться от обмена
Комментарии
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Андрей Шишинов
"массово отказываются от обменов" Действительно редкие дебилы. Всего два с лишним года им понадобилось чтобы понять простую истину. Возвращение вна уркаину это снова на ЛБС и почти наверняка смерть. А остался в России, значит остался жить.
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