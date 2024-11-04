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Попавшие в плен солдаты ВСУ стали массово отказываться от обмена

Попавшие в плен солдаты ВСУ стали массово отказываться от обмена

Находящиеся на территории России пленные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово отказываются от обменов, так как не хотят возвращаться на Украину.

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Комментарии
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Андрей Шишинов
&quot;массово отказываются от обменов&quot;                                                                                                                   Действительно редкие дебилы. Всего два с лишним года им понадобилось чтобы понять простую истину. Возвращение вна уркаину это снова на ЛБС и почти наверняка смерть. А остался в России, значит остался жить.
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