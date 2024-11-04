Попавшие в плен солдаты ВСУ стали массово отказываться от обмена

Андрей Шишинов

"массово отказываются от обменов" Действительно редкие дебилы. Всего два с лишним года им понадобилось чтобы понять простую истину. Возвращение вна уркаину это снова на ЛБС и почти наверняка смерть. А остался в России, значит остался жить.