Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Вот так используют баги сайта закупок для покупки КАМАЗа на аукционе за несколько десятков тысяч рублей Донецкая группа новостей.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Вот так используют баги сайта закупок для покупки КАМАЗа на аукционе за несколько десятков тысяч рублей Донецкая группа новостей.
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