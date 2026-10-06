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Медведица в Японии продырявила капот автомобиля, спасая детеныша

Медведица в Японии продырявила капот автомобиля, спасая детеныша

В Японии разъяренная медведица напала на автомобиль, который едва не сбил ее с медвежонком. Полиция призвала жителей быть осторожнее в районах обитания хищников.

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