Генсек ООН обратился к Путину, Зеленскому и Эрдогану по судоходству

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письма президентам России, Украины и Турции Владимиру Путину, Владимиру Зеленскому и Реджепу Тайипу Эрдогану по теме безопасного судоходства в Черном море.
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