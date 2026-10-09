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Царьград

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Медведев предложил пополнить "обменный фонд" за счет Запада

Медведев предложил пополнить "обменный фонд" за счет Запада

Дмитрий Медведев, зампред Совета безопасности России, предложил пополнять обменный фонд за счет граждан Европы и США, чтобы защищать русских.

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