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Восемь землетрясений магнитудой до 4,2 зафиксированы вблизи Курильских островов

Восемь землетрясений магнитудой до 4,2 зафиксированы вблизи Курильских островов

pixabay.com Сейсмологи зафиксировали восьмикратные подземные толчки в акватории Тихого океана. Вблизи Курильских островов землетрясения достигали магнитуды до 4,2 балла, сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН для ТАСС.

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