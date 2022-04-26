Восемь землетрясений магнитудой до 4,2 зафиксированы вблизи Курильских островов

pixabay.com Сейсмологи зафиксировали восьмикратные подземные толчки в акватории Тихого океана. Вблизи Курильских островов землетрясения достигали магнитуды до 4,2 балла, сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН для ТАСС.