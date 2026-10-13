Промышленники ФРГ предостерегли Мерца от сделки с Макроном

Не жертвовать интересами экспортных отраслей ради уступок автопрому в переговорах с Францией призвали канцлера Фридриха Мерца немецкие промышленные объединения ZVEI и VDMA, пишет 13 октября журнал Politico со ссылкой на совместное письмо.
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