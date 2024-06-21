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35 человек пострадали во время урагана в Москве

35 человек пострадали, по уточненным данным, во время урагана в Москве, ещё двое погибли, сообщили РИА Новости в экстренных службах Накануне на столицу обрушился ураган «Эдгар», который принес мощный ливень и резкие порывы ветра.

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