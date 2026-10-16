Пожарно-спасательная часть № 68 начала работу в Парголово и будет обслуживать Выборгский и Приморский районы Санкт-Петербурга.
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