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В Ростовской области не планируют массово переводить учеников на «дистант»

В Ростовской области не планируют массово переводить учеников на «дистант»

Перевод школ на дистанционный формат обучения в Ростовской области пока не планируется, заявил глава регионального Роспотребнадзра Евгений Ковалев 11 октября на заседании областного оперштаба.

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