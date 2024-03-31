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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Решила есть авокадо каждый день. Рассказываю результат.

Многие по непонятным мне причинам забывают кушать фрукты и овощи и честно не понимаю почему так? Почему люди не стыдятся и с большим желанием стремятся съесть булочку или колбасу или фаст-фуд, но мало кто стремится поесть и вправду полезную пищу такую как фрукты или овощи и ведь по сути они такие ….

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