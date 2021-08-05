Пропорции счастья

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Гениальные фильмы с двумя актерами

Гениальные фильмы с двумя актерами

Есть фильмы, снятые без толп знаменитостей и массовок, но они производят на зрителя самое сильное впечатление, потому что ничего не отвлекает внимания от главного – от игры ключевых персонажей, которые занимают почти всё экранное пространство.

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