В Обояни открылся парк Юных пионеров после благоустройства

<p style="text-align:justify"><strong>Проект стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, организованного в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
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