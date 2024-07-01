«Локомотив» объявил об уходе Антона Миранчука

Московский «Локомотив» объявил об уходе из клуба полузащитника Антона Миранчука. «Благодарим Антона за время, проведённое в клубе, и вклад в его достижения! Желаем удачи и успешного продолжения карьеры», — передаёт пресс-служба железнодорожников.