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«Локомотив» объявил об уходе Антона Миранчука

«Локомотив» объявил об уходе Антона Миранчука

Московский «Локомотив» объявил об уходе из клуба полузащитника Антона Миранчука. «Благодарим Антона за время, проведённое в клубе, и вклад в его достижения! Желаем удачи и успешного продолжения карьеры», — передаёт пресс-служба железнодорожников.

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