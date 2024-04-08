Что нужно делать во время затмения и как себя вести 8 апреля, чтобы привлечь в жизнь позитивную энергию Алёна Юрьева Солнечные затмения являются одними из самых потрясающих и загадочных астрономических событий, перенося нас в мир таинственной энергии и связи с космическими силами.