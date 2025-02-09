Будет вкусно
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Будет вкусно

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Как гороховую кашу готовят в лучших ресторанах. Теперь так делаю и я

Как гороховую кашу готовят в лучших ресторанах. Теперь так делаю и я

А готовят ее на сливках с беконом и копчеными колбасками. Даже звучит аппетитно, не правда ли? В этом рецепте сочетаются простые и доступные ингредиенты, в результате которого создается блюдо, которое способно украсить обед или ужин.

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Комментарии
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Александра
Никогда не вымачиваю горох,уходит вот именно эта гороховая вязкость, которую моя семья любит до обалдения)помыла и залила холодной водой вариться.Главное не солить,пока не разварится
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15 час.
EV
Evgeni Velesik
Бредятина! В ресторанах гороховое пюре не готовят!
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13 час.
Ирина Штромберг
Гороховую кашу не готовят даже в плохих ресторанах.
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7 час.
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